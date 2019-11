Pas vrijgelaten Lula voert alweer campagne voor een links Brazilië Redactie

10 november 2019

02u38

Bron: AD, Belga 0 De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zijn linkse aanhangers één dag na zijn vrijlating uit de gevangenis alweer enthousiast toegesproken. Hij heeft ze ervan verzekerd er alles aan te zullen doen om Brazilië in 2022 weer aan een linkse regering te zullen helpen.

Lula, eenvoudig gekleed in een zwart T-shirt, sprak vanaf een podium bij een vakbondsgebouw in São Paulo, vlakbij de plek die diende als basis voor zijn politieke carrière. De menigte in het rood geklede aanhangers juichte en wuifde met vlaggen.

“Ik ben eindelijk vrij en bereid tot de strijd”, zei de 74-jarige ex-president, die tot acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens corruptie. “We gaan veel vechten. Vechten is niet slechts één dag, en dan vervolgens drie maanden niet. Vechten is elke dag”, zei hij.

Uitslag accepteren

In zijn 45 minuten durende toespraak sprak hij kort over de huidige conservatieve president Jair Bolsonaro, die de verkiezingen van 2018 won nadat Lula wegens zijn veroordeling niet aan de presidentsrace had kunnen deelnemen. Lula zei dat de Brazilianen de resultaten van de democratische verkiezingen nu moesten accepteren, maar zich er niet bij neer moeten leggen en er hard aan moeten werken om het ‘ultra-rechtse’ blok in 2022 te verslaan.

Hij riep ook op tot solidariteit met andere Zuid-Amerikaanse landen die het toneel zijn van politieke beroering. Ook deelde hij een sneer uit aan de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Lula is diens plan voor een grensmuur onaanvaardbaar en slechts bedoeld om arme mensen buiten te houden.

“Trump moet Latijns-Amerikanen niet lastigvallen. Hij is niet gekozen als sheriff van de wereld Luiz Inácio Lula da Silva

“Trump moet de problemen van de Amerikanen oplossen en Latijns-Amerikanen niet lastigvallen. Hij is niet gekozen als sheriff van de wereld”, zei Lula, die vrijdag in een Twitter-post de presidentiële campagne van de Democratische senator Bernie Sanders steunde.

Lula werd vrijdag vrijgelaten, een dag na een uitspraak van het Hooggerechtshof dat bepaalde dat veroordeelden pas mogen worden vastgezet als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Hij was veroordeeld omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen. Dat zou een beloning geweest zijn, omdat hij miljoenencontracten had geregeld met Petrobras, het oliebedrijf dat door de Braziliaanse overheid gerund wordt.

In verschillende steden over het hele land kwamen duizenden mensen op straat om te protesteren tegen zijn vrijlating na een oproep van de organisatie Vem Pra Rua (VPR). Die was ook zeer actief in 2016, toen de linkse president Dilma Rousseff opstapte na protesten.