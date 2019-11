Exclusief voor abonnees

Pas vier jaar na datum onthuld wie daders bloedbad Parijs heeft getraind: “Dit is gevaarlijkste terrorist van Europa”

Guy VAN VLIERDEN

13 november 2019

17u54

0

Brandend van ambitie, bloedserieus en nog discreter dan de kalief zelf. Zo klom de Zwitserse moslimbekeerling Thomas-Marcel Christen (32) heimelijk op naar de top van IS. Hij trainde de daders van het bloedbad in Parijs en ging daarna zelf aanslagen plannen, zo is pas nu bekendgeraakt. En de kans is groot dat hij nog altijd leeft.