Pas in 2020 besluit over uitlevering Assange ADN

14 juni 2019

15u15

Bron: ANP, Belga 0 WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoort pas volgend jaar of hij wordt overgedragen aan de Verenigde Staten. De rechtbank in Londen heeft besloten dat de zitting over het uitleveringsverzoek in februari 2020 zal plaatsvinden.

“Een zitting van vijf dagen zal plaatsvinden in februari, waarschijnlijk vanaf de 24ste”, zei een woordvoerder van het parket. Sky News gewaagt van 25 februari.

De 47-jarige Assange zit momenteel in de hoogbeveiligde Britse gevangenis Belmarsh een celstraf uit van 50 weken omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden. Hij dook in 2012 onder in de ambassade van Ecuador in Londen om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Ecuador wees de Australiër eerder dit jaar de deur, waarna de Britse autoriteiten hem arresteerden.



De Amerikaanse autoriteiten willen de voormalige voorman van klokkenluiderssite WikiLeaks ook graag in handen krijgen. Ze hebben achttien aanklachten ingediend tegen Assange, onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de publicatie van geheime informatie van de Amerikaanse overheid.

Washington beschuldigt Assange concreet van samenzwering met Chelsea Manning, vroeger analist bij de Amerikaanse militaire inlichtingendiensten, om in 2010 via Wikileaks geheime inlichtingen te lekken over het militaire optreden van de VS in Irak en Afghanistan. Als de Australiër over de hele lijn schuldig wordt verklaard, riskeert hij 175 jaar cel. Bovendien is een Zweden een onderzoek naar een veronderstelde verkrachtingszaak heropend. Assange verwerpt de aantijging van verkrachting.