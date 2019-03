Pas eind 2021 duidelijk wie wordt aangeklaagd voor Grenfell-ramp Londen lva

07 maart 2019

04u44

Pas aan het eind van 2021 wordt duidelijk wie wordt aangeklaagd voor de rampzalige brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. Bij die brand in het flatgebouw van 24 verdiepingen met sociale huurwoningen in de Britse hoofdstad vielen 71 doden en raakten 77 mensen gewond.

Matt Bonner, het hoofd van het onderzoek, vertelde dat de onderzoekers en aanklagers tot de conclusie zijn gekomen dat de verhoren en het onderzoek nog ruim 2,5 jaar gaan duren. “We hebben altijd gezegd dat het tijd gaat kosten. Willen we het onderzoek grondig en volledig doen, dan moeten we alle relevante informatie overwegen. Al het bewijsmateriaal dat in het onderzoek naar boven komt moet in het eindrapport komen te staan,” aldus Bonner.

Hij zei verder dat de families van de slachtoffers, de overlevenden en de lokale gemeenschap op de hoogte zijn gebracht van het tijdspad. Volgens Bonner bevat het dossier inmiddels 476.000 documenten.

Een woordvoerder van de overlevenden en nabestaanden van slachtoffers zei tegen The Guardian dat veel gedupeerden boos zijn. “Extreem frustrerend en ontmoedigend dat het onderzoek zo lang moet duren.”