Pas bevallen IS-bruid smeekt om te mogen terugkeren, moeder van terreurslachtoffer snapt er niets van: “Dat idee alleen al maakt me ziek” Sven Van Malderen

19 februari 2019

13u24

Bron: Daily Mail 4 Net als in België woedt in het Verenigd Koninkrijk de discussie wat ze moeten doen met gevangen genomen IS-strijders. De pas bevallen Shamima Begum gooit zelfs nog wat extra olie op het vuur. Zij liet optekenen dat ze “best een mooie tijd” had in het kalifaat en dat de terreuraanslag in Manchester “gerechtvaardigde wraak” was. Toch wil het negentienjarige meisje nu terugkeren. De moeder van een van de slachtoffers weet niet wat ze hoort. “Dat idee alleen al maakt me ziek. Ze vormt een enorm veiligheidsrisico”, stelt Charlotte Campbell.

Op 22 mei 2017 blies Salman Abedi zichzelf op na een concert van Ariana Grande. Dochter Olivia (15) was een van de 22 dodelijke slachtoffers in de Manchester Arena.

Robby Potter (49) kreeg toen een granaatscherf in het hart, hij wist ternauwernood te overleven. “Ik snap niet dat over haar terugkeer zelfs nog maar gediscussieerd wordt. Toch zeker niet na wat ze net nog verklaarde? Ze moet dan waarschijnlijk een nieuwe identiteit krijgen, hoe zal ze dan nog deftig in de gaten gehouden kunnen worden?”

Begum beviel vorig weekend in een Syrisch vluchtelingenkamp van haar derde kind. Eerder had ze al een jongen en een meisje op de wereld gezet, maar zij stierven als gevolg van ondervoeding en een gebrek aan medische zorg.

“Er zijn onschuldige mensen gestorven, dat is verkeerd”, verklaarde Begum enkele dagen geleden voor de camera van BBC. “Maar het werkt in twee richtingen natuurlijk. Op dit eigenste moment maken bommen ook een einde aan het leven van vrouwen en kinderen in Baghuz (het laatste bolwerk van IS; nvdr). Die zelfmoordaanslag in Manchester gebeurde als vergelding en ik kon me daar in vinden.”

Begum leeft naar eigen zeggen wel mee met de nabestaanden van alle slachtoffers van IS-aanslagen. “Zij vechten tegen niemand, dat hebben ze dus niet verdiend. Maar ik kan hetzelfde zeggen van mijn zusters in Baghuz.”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid ziet haar liever niet terugkeren. “Mijn boodschap is duidelijk: als je een terreurorganisatie in het buitenland hebt gesteund, dan zal ik niet twijfelen om je terugkeer te voorkomen. We moeten onthouden dat zij die naar Syrië getrokken zijn vol haat zitten voor ons land.”

Begum snapt echter niet waarom zij als een bedreiging gezien wordt. “Ik wil gerust naar de gevangenis gaan en een deradicaliseringscursus volgen. Ik heb geen wapens en ik ben net weer mama geworden. Ik wil niemand kwaad doen en ga ook niemand ophitsen om naar hier te komen. Integendeel, de werkelijkheid is anders dan wat in hun filmpjes te zien is.”

Voor haar vlucht naar Syrië had Begum enkele video’s gezien van onthoofdingen. Maar het was toch vooral de propaganda -met bijvoorbeeld beelden van lieflijke gezinstaferelen in het park- die haar over de streep trok. Begum trouwde in Raqqa met Yago Riedijk, een Nederlandse terrorist die ervan verdacht werd een aanslag te beramen in Europa.

Begum was amper 15 jaar toen ze samen met Kadiza Sultana en Amira Abase haar spullen pakte. Drie schoolmeisjes samen op pad richting kalifaat, het was een opvallend beeld in de pers dat ook voor copycatgedrag zorgde. “Maar het was niet mijn keuze om als postermeisje van IS afgebeeld te worden. Ik ben niet diegene die hun kogels betaald heeft, ik speelde er gewoon de huisvrouw. Ik heb hen dus geen echte hulp geboden. Ik hoop dat het Verenigd Koninkrijk dat inziet en me vergeeft.”