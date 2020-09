Pas benoemde bisschop in VS stapt op na klacht over seksueel misbruik HAA

07 september 2020

18u36

Bron: ANP, DPA, Reuters 5 Een Amerikaanse priester die in juni door de paus tot bisschop is benoemd, is nog voor zijn wijding opgestapt. De reden is een onderzoek dat is ingesteld naar een beschuldiging tegen hem van kindermisbruik. Het Vaticaan heeft in een verklaring laten weten het ontslag te accepteren.

De 66-jarige priester Michel Mulloy zou in oktober als bisschop van Duluth (Minnesota) aan de slag gaan. Maar nadat hij op 19 juni door paus Franciscus benoemd was, kwam bij Mulloys eigen bisdom van Rapid City in South Dakota een klacht binnen.

#PopeFrancis appoints Father Michel Mulloy as the new Bishop of Duluth, in the US state of Minnesota.https://t.co/tRr9KLpVX5 Vatican News(@ VaticanNews) link

Het bisdom meldt dat het in augustus melding had gekregen "van een beschuldiging tegen priester Mulloy van seksueel misbruik van een minderjarige aan het begin van de jaren 80". Daarop is de politie op de hoogte gesteld en heeft het zelf onderzoek gevoerd, waarna geconcludeerd werd dat er voldoende aanleiding is voor verder onderzoek.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft al jaren te maken met onthullingen over massaal misbruik van minderjarigen door geestelijken. Vaak hield de kerk de daders de hand boven het hoofd. In juli meldde het Vaticaan dat het een procedure heeft opgesteld om vermoedens van seksueel geweld tegen minderjarigen binnen de kerk te onderzoeken.