Partner zegt dat schutter Las Vegas in zijn bed lag "te kreunen en te schreeuwen" Joeri Vlemings

21u11

Bron: NBC News, news.com.au 12 Reuters/PN Marilou Danley, de vriendin van Las Vegas-schutter Stephen Paddock, zei aan de onderzoekers dat hij weleens in zijn bed bleef liggen, "kreunend" en "'Oh, my God' schreeuwend". Ze suggereerde dat de mentale gezondheid van Paddock twijfelachtig was. Dat verklaren twee voormalige FBI-agenten die gebriefd werden over de verhoren.

Paddock had mogelijk te kampen met angstaanvallen, volgens de onderzoekers. Maar de FBI vond voorlopig nog geen eenduidig motief voor zijn gruwelijke moordraid op de mensenmassa die van een countryfestival was aan het genieten. De speurders gaan er niet van uit dat Paddocks geestelijke toestand zodanig verslechterd was dat het zijn vreselijke daden kon uitlokken. De autoriteiten bevestigen wel dat Paddock aan de voorgeschreven valium zat om zijn angstaanvallen te bedwingen.

Een ander aspect van het onderzoek is gefocust op wat Stephen Paddock deed in de tijdspanne van ongeveer een uur tussen het moment dat hij op een bewakingsagent schoot en het moment dat het SWAT-team zich met explosieven een toegang verschafte tot zijn hotelkamer. Het is, met andere woorden, niet duidelijk wanneer hij zichzelf van het leven beroofde.

AFP

Nog een ander spoor loopt naar een zestal mediatoestellen die Paddock achterliet. Zijn surfgeschiedenis op het net wordt nagegaan. Daaruit zou blijken dat Paddock ook research deed naar andere locaties in Boston en Chicago om toe te slaan. Mogelijk plande Paddock ook een bomaanslag met een auto.

In het casino in Reno waar ex-werkneemster Marilou Danley (62) en vaste klant Stephen Paddock elkaar ontmoetten, omschreef een andere gokker Paddock als "creepy". Een ex-personeelslid zei dat Paddock last had van een "God-complex" en altijd heel snel moest bediend worden, hoe druk het ook was. Volgens John Weinreich was het "gewoon zijn gedrag": "Iets als 'IK ben hier, loop me niet voor de voeten en kijk best niet te lang naar mij'".