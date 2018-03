Partner van dader terreurdaad Trèbes beschuldigd van terroristische samenzwering Redactie

27 maart 2018

23u16

Bron: Belga 0

De partner van Radouane Lakdim, de jihadist die vrijdag in Trèbes bij Carcassonne vier mensen heeft vermoord, is vanavond voor een antiterreurrechter verschenen. Ze werd in staat van beschuldiging gesteld voor terroristische samenzwering. Dat heeft AFP vernomen uit gerechtelijke bron.