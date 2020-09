Partner filmt arrestatie zwangere Australische in pyjama voor ogen van haar kindjes na antilockdownpost Joeri Vlemings

03 september 2020

11u44

Bron: Sky News 0 De 28-jarige Zoe-Lee Buhler, zwanger van haar derde, had gisteren een afspraak voor een echo. Maar de Australische politie arresteerde Buhler, nog in haar pyjama, een uur eerder bij haar thuis in Ballarat in de Australische deelstaat Victoria, voor de ogen van haar partner en twee kindjes. Haar misdaad: het posten van een event om te protesteren tegen de lockdown. De aanhouding was live op Facebook te zien. De video werd intussen meer dan twee miljoen keer bekeken.



De video heeft de gemoederen beroerd. Zoe-Lee barstte uiteindelijk tijdens haar arrestatie in tranen uit. Volgens de Australische wet was de vrouw schuldig aan het aanzetten tot geweld, omdat ze op Facebook een demonstratie had gepromoot tegen de lockdown in Victoria. De overheid nam het op voor de agenten die Zoe-Lee in de boeien sloegen en zei dat hen niets te verwijten viel.

Victoria, met als hoofdstad Melbourne, is sinds juli weer in lockdown om een grote virusuitbraak te bedwingen die de rest van Australië aanstak en die tot een tweede besmettingsgolf leidde. In Melbourne werd de avondklok ingevoerd, elders moest iedereen zo veel mogelijk binnenblijven. Samenscholingen waren verboden. Vele zaken gingen dicht.



Zelf verloor Zoe-Lee Buhler haar job. Ze hoorde ook van het toenemende aantal zelfdodingen door de lockdown. Naar eigen zeggen is ze het instorten van de economie beu. Als “gepassioneerde vrouw” kwam ze in opstand en wou ze zaterdag vreedzaam gaan protesteren in Ballarat. Dat kondigde ze ook aan op Facebook, ondanks het samenscholingsverbod in Victoria. De staat had bovendien aangekondigd dat ze streng zou optreden tegen organisatoren van protestbijeenkomsten, maar dat had Zoe-Lee blijkbaar gemist.

Ze kreeg dezelfde dag nog de politie op haar dak, met een huiszoekingsbevel op zak. De agenten namen alle computers en smartphones in huis in beslag. Zoe-Lee stelde de agenten nog voor om haar Facebookpost gewoon te verwijderen. “Mijn twee kindjes zijn hier, ik moet over een uur een echografie laten nemen. Dit is belachelijk. Ik wist helemaal niet dat ik iets verkeerds had gedaan. Ik zal de post weghalen.” Maar de smeekbede pakte niet. Ze werd gearresteerd en kreeg zelfs handboeien om. Later kwam ze voorlopig vrij op borg. Begin volgend jaar in januari moet ze voor de rechter verschijnen.

Aan protesteren denkt ze nu even niet meer, daarvoor is ze nu te bang. Ze verontschuldigde zich nog voor wat ze zelf haar “bimbo-moment” noemde. Ze verweet de politie dat ze angst zaait. Berouw toonde Buhler niet, dat zou volgens haar wél de premier van Victoria, Daniel Andrews, moeten doen.

Kritiek

Andrews verdedigde de harde aanpak en zei dat het nu “niet het moment is om te gaan protesteren tegen wat dan ook”, omdat dat “de volksgezondheid ondermijnt”. Maar de oppositiepartijen - zowel links als rechts - en mensenrechtenactivisten uitten forse kritiek. “Mensen preventief arresteren voor het organiseren van vreedzame protesten of voor posts op sociale media is iets dat maar al te vaak voorvalt onder autoritaire regimes, en het zou niet mogen voorvallen in een democratie als Australië”, zei Elaine Pearson van Human Rights Watch.

De politie van Victoria beloofde alvast een “prachtige ontdekkingsreis” voor wie zaterdag toch zou demonstreren in de staat.

De lockdown lijkt overigens wel te werken. Op het hoogtepunt in augustus waren er in Victoria meer dan 700 besmettingen per dag, nu, op de meeste dagen, minder dan 100. De lockdown geldt nog zeker tot 13 september, maar de overheid liet al weten dat die mogelijk nog wordt verlengd.



