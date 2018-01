Partijgenoot Wilders: "Wij hebben liever dat deze moskee afbrandt" Yelle Tieleman - MVDB

23u37

Bron: AD.nl 2 Henk van Deún, lijsttrekker van de PVV in Utrecht naast Geert Wilders. De lijsttrekker van de PVV, de anti-islampartij van Geert Wilders, in Utrecht heeft vanavond voor opschudding gezorgd door in een radio-uitzending te zeggen dat hij er niet rouwig om zou zijn als een moskee in de Utrechtse wijk Lombok zou afbranden. Henk van Deún (62) deed die uitspraak in het programma Stadhuisplein van de stedelijke radiozender Bingo FM.

Van Deún was in de uitzending te gast, net als Mahmut Sungur, de lijsttrekker van de allochtone partij DENK, en de lijsttrekker van de Piratenpartij. Sungur zei in de uitzending te hopen dat de ULU-moskee (een vorig jaar geopend gebedshuis van de Turkse gemeenschap, red.) een gebouw zal worden waar Utrechters met trots naar kijken, te vergelijken met de Domtoren, de hoogste kerktoren van de stad. Van Deún was het daar niet mee eens en kwam daarna met een opmerkelijke uitspraak. "Wij hebben liever dat hij afbrandt, bij wijze van spreken", waren zijn woorden. "Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme."

‘Tegen moskeeën’

Als de presentator van het programma ingrijpt en hem vraagt die opmerking terug te nemen, doet hij dat niet. "Wij zijn tegen moskeeën en vinden dat die allemaal moeten sluiten." Vervolgens benadrukt hij dat de besluitvorming daarover ligt bij de Tweede Kamer (het Nederlandse parlement, red.) en niet in de lokale politiek. Ook later in de uitzending neemt de lijsttrekker van de PVV zijn woorden niet terug. "Ik heb echt niks tegen moslims, laat dat duidelijk zijn. Maar waar ik niet mee geconfronteerd mee wil worden, is met de gevolgen van de islam, zoals hoofddoekjes."

Van Deún zegt in een reactie tegen onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD) dat zijn uitspraken ‘misschien niet handig zijn’. "Wij zijn tegen moskeeën, maar mensen moeten niet het idee hebben dat wij moskeeën in brand gaan steken." Volgens hem gebruikte hij het woord omdat het kort daarvoor in de uitzending ging over autobranden. "Het was op het randje. Maar als de moskee zou verdwijnen, laat ik daar geen traan om."

Eerder vandaag gaf Van Deún een toelichting op het verkiezingsprogramma van de PVV in Utrecht. Van Deún wil als PVV’er laten zien dat zijn partij ‘iets kan toevoegen aan de stad’. "Het gaat erom dat je niet bang hoeft te zijn dat je auto in de fik vliegt, dat je gewoon in Kanaleneiland kunt lopen zonder dat er iets naars gebeurt, en openlijk homo kunt zijn en hand in hand kunt lopen zonder dat je alert moet zijn dat iemand je, al dan niet verbaal, aanvalt." Ook gaf hij aan de al Fitrah-moskee bestuurlijk te willen aanpakken. "Op grond van de openbare orde en bescherming voor de kinderen, kunnen we deze moskee via de bestuurlijke weg aanpakken."

Reacties

Verschillende gemeenteraadsleden vielen maandagavond direct over de uitspraken van de PVV-voorman. "Bah! Dit is dus de reden waarom D66 Utrecht samenwerking met de PVV uitsluit! Voor discriminatie is geen plek in Utrecht", schrijft lijsttrekker Klaas Verschuure van de links-liberale D66 op Twitter. Zijn liberale VVD-collega Dimitri Gilissen is ook boos. "Wat een walgelijke opmerking: Utrecht onwaardig en ver over de grens." Maarten van Ooijen van de ChristenUnie noemt de uitspraken ‘bizar’.

De Nederlanders trekken op 21 maart 2018 naar de stembus voor nieuwe gemeenteraden.