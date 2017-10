Partij van "Tsjechische Trump" ligt op kop TMA

16u54

Bron: Belga 0 EPA De beweging ANO van de omstreden populist Andrej Babis, in de volksmond ook de "Tsjechische Trump" genoemd, is op weg naar een duidelijke winst bij de parlementsverkiezingen in Tsjechie. Dat blijkt zaterdag met meer dan driekwart van de kiesdistricten geteld.

ANO komt uit op 30,1 procent van de stemmen, zo meldt het statistiekbureau CSU in Praag. Dat is een duidelijke winst in vergelijking met vier jaar geleden, toen de partij zich nog tevreden moest stellen met 18,7 procent van de stemmen.



De rechtse partij SPD van de Tsjechisch-Japanse politicus Tomio Okamura haalt als tweede partij nog 11,2 procent. De sociaaldemocratische CSSD van uittredend premier Bohuslav Sobotka, krijgt zware klappen en valt terug van 20,5 naar 7,6 procent.