Partij van Tshisekedi waarschuwt België

15 februari 2019

22u10

Bron: Belga 0 De partij van de nieuwe Congolese president Felix Tshisekedi heeft vandaag gewaarschuwd tegen elke poging van destabilisering vanuit België tegen zijn nieuwe regime.

"Als België de basis is geworden van wie wil rebelleren tegen de macht van Tshisekedi, dan zeggen wij tegen België, dat als dit doorgaat we verplicht zullen zijn om tegen de Congolese bevolking te zeggen dat België onze vijand nummer 1 is", verklaarde de interim voorzitter van de UDPS, de partij van de nieuwe president, Jean-Marc Kabund. Hij zei een en ander voor duizenden militairen ter gelegenheid van de 37e verjaardag van de partij.

Voormalig legerchef Jean-Pierre Bemba en ex-gouverneur van Katanga, Moïse Katumbi, wonen in België. Tijdens de verkiezingen steunden ze de oppositiekandidaat Martin Fayulu. Die laatste betwist de overwinning van Tshisekedi en eist de overwinning op.

"We hebben de verkiezingen gewonnen. Deze overwinning was geen geschenk, maar de bekroning van onze strijd", aldus nog Kabund. "En nu komt iemand roepen dat we zijn overwinning gestolen hebben! ", protesteerde hij. "Onder onze regering zullen er geen politieke gevangen zijn. Diegene die de president willen bekritiseren, kunnen dat doen in overeenstemming met de wet", verzekerde hij. "En wie de president van de republiek wil destabiliseren, zal zich geconfronteerd zien met de politieke machine van de UDPS, die alles kan verpletteren op haar weg.”