Partij van Servische president wint parlementsverkiezingen

21 juni 2020

23u52

Bron: Belga 0 De regerende Servische Progressieve Partij (SNS) van president Aleksandar Vucic heeft vandaag zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een steekproef van stembureaus van de Servische verkiezingsonderzoeksgroep Cesid.

Vucic had het zondagavond over een "historische" overwinning van zijn partij. "Ik ben het volk erkentelijk voor deze historische steun", sprak de president zijn aanhangers toe. "We hebben overal gewonnen. We hebben zelfs gewonnen op plaatsen waar we nooit eerder wonnen."

De Socialistische Partij van Servië (SPS) haalde 10,3 procent van de stemmen, de oppositiepartij SPAS werd derde met 3,9 procent. Geen enkele andere partij haalde de kiesdrempel van drie procent.

Boycott

Het grootste oppositieblok, de Alliantie voor Servië (SZS), had eerder al aangekondigd de stembusgang te zullen boycotten. Hun vertegenwoordigers waren van mening dat de voorwaarden voor vrije en eerlijke verkiezingen niet waren vervuld. Om die reden was een overwinning voor president Aleksandar Vucic aannemelijk.

Vucic regeert sinds 2016 over het Balkanland, eerst als premier en later als president. De regerende partij SNS beschikt over een medialandschap dat wordt gedomineerd door de pro-regeringspers en een grote electorale basis die bestaat uit ambtenaren en hun gezinnen.

Oorspronkelijk hadden de verkiezingen op 26 april moeten doorgaan, maar die moesten toen uitgesteld worden vanwege de coronapandemie. Het zijn de eerste nationale verkiezingen die in Europa weer hebben plaatsgevonden na de coronalockdowns.