Partij van Macron hekelt oproep van Israëlische minister aan Franse Joden om te migreren KVE

20 februari 2019

17u53

Bron: Belga 2 La République en marche, de partij van president Emmanuel Macron, heeft vandaag de "gevaarlijke voorstellen" van een Israëlische minister verworpen. Die riep Franse Joden op om te verhuizen naar Israël na een reeks antisemitische incidenten.

"Ik veroordeel het antisemitisme in Frankrijk krachtig en roep de Joden op: kom naar huis, immigreer naar Israël", stelde de minister van Immigratie Yoav Gallant op Twitter.

"Hun thuis, dat is Frankrijk. De mensen zijn Frans en ik denk dat dergelijke voorstellen gevaarlijk zijn", antwoordde woordvoerder van La République en marche Aurore Bergé op Radio France Internationale (RFI).

"Ons land zonder Joden, zou niet meer hetzelfde land zijn. Ik wil dat we in plaats daarvan onze waarden opnieuw bevestigen en dat is wat we gisteravond hebben gedaan", klonk het nog. Ze verwees naar protesten die gisteravond plaatsvonden tegen het opflakkerende antisemitisme. "We weten dat er op dit moment verkiezingen zijn in Israël, dus ik kan me inbeelden dat dit alles niet onschuldig is", besloot ze.