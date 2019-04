Partij van Erdogan vraagt om resultaten van stembusgang in Istanboel te annuleren AW

16 april 2019

17u11

Bron: Belga 6 Meer dan twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije vraagt de islamitisch-conservatieve regeringspartij AKP officieel de annulering van de resultaten en een herhaling van de stembusgang in Istanboel aan. Vorige week had de partij deze stap al aangekondigd.

De AKP zegt gebruik te maken van een "buitengewoon rechtsmiddel". Dat zou wettelijk kunnen worden ingediend als er incidenten zijn voorgevallen die het resultaat van de verkiezingen beïnvloeden. De AKP en president Recep Tayyip Erdogan zijn van mening dat de stemming in Istanboel onregelmatig was. AKP-vicevoorzitter Ali Ihsan Yavuz zei dat zijn partij drie koffers met documenten naar de kiescommissie heeft gebracht om onregelmatigheden te bewijzen.



Wanneer de Hoge Kiescommissie over het verzoek zal beslissen, is niet duidelijk.

Verloren burgemeesterssjerp

De AKP heeft de burgemeesterssjerp in Istanboel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 31 maart volgens voorlopige resultaten nipt aan de kandidaat van de grootste oppositiepartij, Ekrem Imamoglu, verloren. De AKP tekende daarop bezwaar aan tegen het resultaat en kon hertellingen in verschillende districten van de metropool afdwingen. In het district Maltepe was de hertelling dinsdag nog steeds niet beëindigd. Pas nadat dit is gebeurd, zal de kiescommissie het definitieve resultaat bekendmaken.

Imamoglu had in een gesprek met het Duitse persbureau DPA de vertragingen gehekeld. Hij is er echter van overtuigd dat het eindresultaat binnenkort beschikbaar zal zijn en dat de Kiescommissie ondanks het AKP-bezwaar zijn verkiezingsoverwinning zal erkennen.