Partij van Erdogan leidt nationaal bij Turkse verkiezingen, maar spannende strijd in Ankara en Istanboel

31 maart 2019

20u57

Bron: Belga 1 De regerende Turkse partij AKP is op weg om met ruime voorsprong als grootste partij uit de bus te komen bij de regionale verkiezingen. Dat blijkt volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu uit de voorlopige resultaten. In de grootsteden Istanboel en Ankara belooft de strijd wel nog spannend te worden.

Met zowat 60 procent van de stemmen geteld, stevent de conservatieve AKP van Erdogan af op een score van 46,1 procent, meldt Anadolu. De belangrijkste oppositiepartij, het centrumlinkse CHP, staat voorlopig op 30,3 procent.

Maar in Ankara en Istanboel zijn beide partijen in een nek-aan-nekrace verwikkeld. In Istanboel is AKP licht in het voordeel: met 70 procent van de stemmen geteld, leidt die partij er met 49,7 procent, tegenover 47,8 procent voor CHP.

In de hoofdstad is de situatie omgekeerd: de kandidaat-burgemeester van CHP staat er op 49,7 procent, de AKP-kandidaat op 47,9. Ook in Ankara is 70 procent van de stemmen geteld.

Het verlies van de hoofdstad, waar AKP al meer dan 20 jaar de burgemeester levert, zou wel een pijnlijke nederlaag betekenen voor de partij van Erdogan.

Schietpartij

In het Oost-Turkse Malatya zijn vandaag twee mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een stembureau. Dat meldt het Turkse persagentschap DHA.

De slachtoffers zouden twee verkiezingswaarnemers van de kleine oppositiepartij Saadet zijn. Dat zegt de voorzitter van die partij. De twee zouden geklaagd hebben over de manier waarop de stembusgang verliep, waardoor ze ruzie kregen met een groepje andere aanwezigen. Eén van hen trok daarop het geweer en schoot het tweetal neer. De schutter is opgepakt.

