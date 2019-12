Partij schorst zoon van president Bolsonaro

03 december 2019

De zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro is geschorst door zijn partij de Sociaal Liberale Partij (PSL), omdat hij eerder probeerde om de oprichter van de partij af te zetten. Eduardo Bolsonaro wilde zelf de partijleider worden. Hij is voor een jaar geschorst en dreigt zijn plek in de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden kwijt te raken.