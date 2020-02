Partij Netanyahu lekt gegevens 6 miljoen Israëlische kiezers via app RL

11 februari 2020

04u51

Bron: Haaretz 0 De Likudpartij van premier Benjamin Netanyahu heeft het volledige Israëlische kiesregister geüpload naar een app. Daardoor liggen de gegevens van 6.453.254 kiezers op straat, aldus dagblad Haaretz.

Het gaat om de volledige namen, documentnummers, adressen en het geslacht van alle kiezers in Israël. Van sommige stemgerechtigden stonden ook het telefoonnummer en andere data genoteerd in het register.

Alle politieke partijen ontvangen voor iedere verkiezing het kiesregister, mits ze toezeggen de privacy van de kiezers te waarborgen. Ze beloven geen kopie van het register te maken, noch het aan derden te geven. Na de verkiezingen moeten ze het register permanent verwijderen.

Likud heeft zich echter niet aan die afspraken gehouden. De partij heeft het volledige kiesregister geüpload naar de Elector app, een applicatie voor smartphones die de partij rond de verkiezingen gebruikt om met haar aanhang te communiceren.

Met een rechterklik

Een beveiligingslek in de software zorgde ervoor dat iedereen eenvoudig het kiesregister kon downloaden. Daarvoor was slechts een rechterklik op de homepage van de app nodig. Door daarna op de optie “broncode bekijken” te klikken, kon men de gebruikersnamen en wachtwoorden van systeembeheerders zien. Met die login-gegevens kon daarna het kiesregister worden gedownload.

Het bedrijf dat de app ontwikkelde, Feed-b, liet in een reactie weten dat de het lek een “eenmalig incident was dat meteen is opgelost”, en dat de beveiliging inmiddels is verbeterd. De Likudpartij heeft nog niet gereageerd op het schandaal. Volgens Haaretz wordt de app door politieke partijen in verschillende landen gebruikt, waaronder China, Rusland en de VS.

In 2006 lagen al eens de persoonsgegevens van heel Israël op straat, toen een ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken het bevolkingsregister stal en daarna de gegevens illegaal verspreidde.

Vorige week riep premier Netanyahu nog alle aanhangers van Likud op om de app te downloaden en zo de partij te helpen. Op 2 maart gaan de Israëliërs naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Netanyahu ligt zowel binnen als buiten zijn partij onder vuur vanwege een juridisch onderzoek naar vermeende corruptie.

Ook problemen in de VS

Eveneens vorige week zorgden problemen met een verkiezingsapp van de Democratische Partij in Iowa voor chaos bij het tellen van de stemmen van de voorverkiezing in die Amerikaanse staat. De Democraten moesten uiteindelijk meer dan 24 uur wachten op de definitieve resultaten van de stemming.