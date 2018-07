Partij Macron ontslaat tweede medewerker in zaak-Benalla kg

31 juli 2018

13u57

Bron: Belga 0 Vincent Crase, medewerker van La République en marche (LREM) van de Franse president Emmanuel Macron, is door de partij ontslagen vanwege zijn betrokkenheid in de zaak-Benalla. Dat heeft Christophe Castaner, een van de topfiguren van de partij, vandaag bekendgemaakt in een senaatscommissie die zich over de zaak buigt.

Midden juli dook een amateurvideo op waarop Macrons veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla te zien is tijdens een betoging op 1 mei, terwijl hij een betoger hardhandig tegen de grond werkt. De man werd eerst geschorst en later ontslagen, en de zaak zorgt nog steeds voor heel wat ophef.

Vorige week zondag werden Benalla en Crase, die bij de partij "adjunct-verantwoordelijke voor veiligheid" was, in Parijs in verdenking gesteld van "geweldpleging in groep". Benalla en Crase waren allebei op de betoging aanwezig als "waarnemer".



Deze namiddag wordt in het Franse parlement gestemd over twee moties van wantrouwen in de zaak-Benalla. Zowel de parlementsleden van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR) als drie linkse oppositiepartijen dienden een motie van wantrouwen in tegen de Franse regering, naar aanleiding van de zaak-Benalla. Ze willen dat de regering uitleg verschaft over de zaak.