Partij Islam-boegbeeld Ahrouch kan niet opkomen in Anderlecht TT - MVDB

21 september 2018

18u45

Bron: Belga - Bruzz 1 De Vlaamse kandidatenlijsten voor de lokale verkiezingen van 14 oktober zijn definitief afgesloten. Dat laat het agentschap Binnenlands Bestuur weten. Op Vlaanderenkiest.be kunnen vanaf dit weekend de definitieve lijsten worden geraadpleegd.

Afgelopen zaterdag moesten de partijen hun kandidatenlijsten voor de lokale verkiezingen officieel indienen. Tot gisteren konden de partijen nog verbeteringen of bezwaren indienen. Uiteindelijke zullen op 14 oktober 36.742 kandidaten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn er 15 minder dan in 2012.

1.417 kandidaten dingen ook nog eens naar uw stem voor de vijf provincieraden. En in de negen Antwerpse districten staan nog 1.502 kandidaten op de lijsten voor de districtsraden.

Ook in het Brussels gewest zijn de kandidaturen intussen afgesloten. Daar kan in de 19 gemeenten op 152 lijsten worden gestemd. Opvallend is dat de lijst Partij Islam werd geweigerd in Anderlecht, waar boegbeeld Redouane Ahrouch zou opkomen. Volgens Bruzz kwam de lijst één handtekening tekort. De partij komt nu slechts op in twee gemeenten: Brussel Stad en Molenbeek. Op de lijst staan telkens slechts twee kandidaten.

N-VA komt in 13 Brusselse gemeenten met een eigen lijst.

