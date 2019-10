Partij Canadese premier Justin Trudeau verliest absolute meerderheid, maar blijft grootste RL TL TT

22 oktober 2019

05u12

Bron: ANP, Reuters, CBC 0 De Liberale Partij van premier Trudeau heeft bij de Canadese parlementsverkiezingen voldoende stemmen gekregen om aan de macht te blijven, maar verliest wel zijn absolute meerderheid. Dat blijkt uit de eerste resultaten. Trudeau zou nu een minderheidsregering gaan leiden.

De partij van Trudeau gaat volgens de uitslagen en voorspellingen van de CBC in 156 districten aan de leiding. De Conservatieven van zijn rivaal Andrew Scheer leiden in 121 districten. Om een meerderheid in het parlement te vormen zijn 170 zetels nodig. De uitslag betekent dat Trudeau afhankelijk is van kleinere, linkse partijen zoals de Groenen (3) en de Nieuwe Democratische Partij (25). Opvallend: de Conservatieven haalden ondanks hun lager zetelaantal wel het meeste stemmen: 34,4 procent tegenover 33,1 voor de Liberalen.

In 2015 won Trudeau de verkiezingen nog ruim, maar de laatste maanden kwam hij steeds vaker onder vuur te liggen, onder meer door een ‘blackface’-schandaal en een vermeende omkopingsaffaire. De partij van Trudeau rekende daarom al op verliezen, maar wist dus toch de conservatieven van Andrew Scheer voor te blijven.

Al van voor het openen van de stemhokjes was duidelijk dat het een nek-aan-nekrace zou worden tussen de Liberalen en de Conservatieven.