Partij Assad wint weinig verrassend de Syrische stembusgang KVE

21 juli 2020

23u58

Bron: Belga 0 De regerende Ba’ath-partij van de Syrische president en machthebber Bashar al-Assad heeft weinig verrassend de parlementsverkiezingen van zondag gewonnen. De lijst “Nationale Eenheid” van Ba’ath en bondgenoten haalde een meerderheid van de 250 zetels binnen, meldde de kiescommissie van het door een jarenlang bloederig conflict verscheurde land.

Het coronavirus zorgde sinds april al tweemaal voor uitstel. Het waren de derde verkiezingen sinds het conflict in 2011 uitbrak met een volksopstand voor meer democratie. De verkiezingen van zondag zullen niet bepaald de geschiedenisboeken ingaan als een hoogmis voor de democratie. De oppositie in ballingschap sprak al van "bedrog" en had het op voorhand over een "maskerade". Het Assad-regime wist zich, dankzij de steun van Rusland, te handhaven tijdens het jarenlange conflict en heeft tegenwoordig dan ook de controle over het grootste deel van het grondgebied.

Het hoofd van de kiescommissie, rechter Samer Zumreeg, liet alvast weten dat iedereen die ontevreden is, drie dagen tijd heeft om klacht in te dienen, en dat vanaf woensdag. Al rest de vraag of velen zich daartoe geroepen voelen. De opkomst lag bijvoorbeeld heel laag, op 33,16 procent tegenover 57,56 procent bij het vorige rondje verkiezingen. De bondgenoten van Assad behaalden een absolute meerderheid: het Franse persbureau AFP spreekt van 177 van de 250 zitjes, bij het Duitse dpa zijn er dat 183.

Oppositie: “Onwettige verkiezingen”

De meningen over het resultaat zijn niet bepaald eensluidend. "Om het eenvoudig te zeggen, dit zijn onwettige verkiezingen. Het regime heeft de kandidaten gekozen, zelfs de onafhankelijke, en ze zijn verkozen", aldus Yehya Aridi, een oppositievertegenwoordiger bij de vredesgesprekken onder auspiciën van de VN in Genève. "De mensen in Syrië hadden geen vrijheid om te stemmen ... dit was theater van het regime.” Zowat 1.656 kandidaten, onder wie 200 vrouwen, dongen naar de gunst van de kiezer, aldus het officiële nieuwsagentschap SANA.