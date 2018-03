Parmaham-consortium niet opgezet met "lastercampagne" van Gaia kg

26 maart 2018

15u02

Bron: Belga 0 Het Italiaanse Parmaham-consortium noemt de beschuldigingen van dierenmisbruik aan het adres van enkele Noord-Italiaanse varkensboerderijen die parmaham produceren "laster". De beelden die Gaia verspreidde over de wantoestanden in de kwekerijen zouden enkel dienen om het merk te schaden.

Dierenrechtenorganisatie GAIA klaagde eerder de "schrijnende wantoestanden" aan in zes Italiaanse varkenskwekerijen die parmaham produceren. De beelden tonen zieke dieren, soms ernstig gewond, en een schrijnend gebrek aan hygiëne. De organisatie vraagt consumenten en supermarktketens om parmaham te boycotten.

"Beschadigings- en lastercampagne"

Het Parmaham-consortium, dat de benaming parmaham beschermt en 145 producenten groepeert, reageert boos op de beschuldigingen. Volgens de organisatie wil GAIA hiermee niet de dieren beschermen, maar het merk aanvallen. "Sinds enkele jaren wordt er een beschadigings- en lastercampagne gevoerd tegen parmaham door verschillende dierenrechtenverenigingen die, periodiek en systematisch, schokkende beelden verspreiden en de consument uitnodigen om ons product niet meer te kopen."

Het consortium benadrukt dat geen enkele producent binnen het consortium ooit vervolgd werd voor dierenmishandeling. Het voegt toe dat de Europese normen voor dierenwelzijn worden gerespecteerd, en dat dit alles wordt gecontroleerd door het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid. De makers van de beelden zijn welkom om de gefilmde bedrijven bij de gerechtelijke autoriteiten aan te geven, klinkt het.

Verkoop gaat door

Belgische winkelketens gaan intussen na of hun leveranciers van parmaham de normen voor dierenwelzijn naleven. Zowel Colruyt als Delhaize laten weten ze hun Italiaanse leveranciers contacteren, en zeggen actie te zullen ondernemen indien blijkt dat de bedrijven betrokken zijn bij de beelden. In afwachting van meer duidelijkheid gaat de verkoop in beide supermarktketens gewoon door.