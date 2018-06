Parlementslid vraagt Russische vrouwen om niet met buitenlanders naar bed te gaan tijdens WK IVI

13 juni 2018

19u50

Bron: Belga 0 Russische vrouwen krijgen van een parlementslid de raad om niet onder de lakens te duiken met buitenlanders die in grote aantallen voor het Wereldkampioenschap Voetbal naar Rusland afzakken. "Zij lopen het risico alleenstaande moeders te worden", zegt Tamara Pletnjova, de voorzitter van de Russische parlementscommissie van Gezin, Vrouwen en Kinderen, aan de radiozender Govorit Moskva. Aan de vooravond van het WK zegt ze dat de Russische vrouwen beter een partner van "hetzelfde ras" zoeken.

Pletnjova waarschuwt voor een mogelijke toename in het aantal alleenstaande moeders. "Deze kinderen lijden en hebben geleden, zelfs sinds de tijd van de Sovjet-regering", zegt ze in het interview. "Goed, als ze van hetzelfde ras zijn. Als het van een ander ras is, dan is dat nog slechter", zei het parlementslid. "We moeten onze eigen kinderen ter wereld brengen. Ik ben geen nationalist, maar toch. Ik weet dat kinderen lijden en dat ze worden achtergelaten en hier bij de moeder blijven."

"Kinderen van de Olympische Spelen"

"Ook al trouwen de Russische vrouwen met hun buitenlandse partner, dan kunnen ze in het buitenland terechtkomen zonder te weten hoe ze naar huis moeten keren", beweert de vrouw nog. "Ik zou willen dat mensen in ons land trouwen uit liefde. Ongeacht welke nationaliteit, als ze maar burgers van Rusland zijn, een goed gezin stichten, samen leven, kinderen ter wereld brengen en hen opvoeden."

Na de Olympische Spelen in Moskou in 1980 brachten Russische vrouwen kinderen ter wereld die volgens de interviewer "kinderen van de Olympische Spelen" worden genoemd.