Parlementslid Vautmans verschanst zich met 43 Truienaren in kelder van restaurant in Straatsburg ttr

12 december 2018

06u32

Bron: belga 6 Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) zat urenlang in lockdown. Samen met 43 Truienaren die op bezoek waren, verschool ze zich in de kelder van restaurant Caveau Gurtlerhoft in Straatsburg. In Straatsburg is na de schietpartij van gisterenavond, waarbij drie doden en twaalf gewonden vielen, de ‘lockdown’ in de loop van de nacht opgeheven, maar er komen wel extra controles aan de grens en op de Franse kerstmarkten.

“Wij zaten rustig in de kelder te eten toen mijn medewerkster Evi Robert een bericht kreeg dat er schoten in het centrum van de stad gevallen waren”, klonk het. “De bazin stormde naar beneden en zei dat we rustig moesten blijven. Het hek van het restaurant ging dicht.”

“Natuurlijk dacht iedereen aan een aanslag. Maar we houden de zaak rustig. Een beetje zoals de stewards en stewardessen, wanneer er iets ernstig mis is met het vliegtuig. We horen net dat we hier nog minimum twee uren in lockdown moeten zitten”, zei het Europees parlementslid gisterenavond.



De politie is momenteel nog op zoek naar de dader van de schietpartij. Bij die zoektocht zijn zo’n 350 mensen betrokken, onder wie special forces, en twee helikopters. De verdachte is volgens Castaner al van jongs af gekend bij de ordediensten, voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Hij liep zowel in Frankrijk als in Duitsland veroordelingen op en heeft ook al in de gevangenis gezeten.