Parlementslid stapt op bij Labour en haalt zwaar uit naar Corbyn KVE

17 oktober 2019

06u40

Bron: Belga 2 Een parlementslid van de belangrijkste Britse oppositiepartij Labour, Louise Ellman, heeft haar ontslag aangekondigd. Reden is het antisemitisme dat in de partij woedt. Ellman uitte ook haar ongenoegen over leider Jeremy Corbyn. "Ik kan niet langer pleiten om voor Labour te stemmen als Corbyn premier kan worden."

Haar ontslag volgt enkele maanden nadat verschillende volksvertegenwoordigers uit de partij stapten wegens de aanpak van de brexit en van het antisemitisme door partijleider Jeremy Corbyn.

De 73-jarige Ellman, die al 55 jaar aangesloten is bij Labour, kondigde aan dat ze zich niet zal aansluiten bij een andere partij. Ze hoopt terug te keren naar Labour als die een andere richting is uitgegaan.

"Ik denk dat Jeremy Corbyn niet onze premier kan zijn", schrijft Ellman in een brief die ze op Twitter plaatste, terwijl vervroegde verkiezingen door de politieke crisis door de brexit onvermijdelijk lijken.

"Onder Jeremy Corbyn is het antisemitisme mainstream geworden binnen Labour", klinkt het nog. "We kunnen hem in het land niet laten doen wat hij de arbeiderspartij heeft aangedaan.”

