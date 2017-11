Parlementslid noemt Australische immigratieminister "terrorist" 03u15

Bron: Belga, The Huffington Post 0 EPA Australisch minister van Immigratie Peter Dutton De Australische minister van Immigratie Peter Dutton krijgt kritiek omdat hij weigert zeshonderd migranten uit een Australisch detentiekamp op een eiland van Papoea-Nieuw-Guinea over te laten brengen naar Australië. Adam Bandt, een groen parlementslid, noemde de minister een "terrorist".

Australië voert een hard migratiebeleid, waarbij de kustwacht bootvluchtelingen op zee onderschept en hen naar kampen op eilanden in de Stille Oceaan brengt, waar ze op de beslissing over hun asielaanvraag kunnen wachten.



Het detentiekamp op het eiland Manus - met ooit meer dan dertienhonderd migranten - sloot deze week zijn deuren na een uitspraak van het hoge gerechtshof van Papoea-Nieuw-Guinea. Zeshonderd migranten weigeren het kamp te verlaten - ook al is er geen voedsel of elektriciteit meer - uit schrik voor negatieve reacties van de lokale bevolking.



De levensomstandigheden van de mensen in het verlaten kamp is slecht. De VN trokken al aan de alarmbel en vroegen de Australische regering om een oplossing. Nu komt er ook in het Australische parlement felle kritiek. "Als je terrorisme kan definiëren als het gebruiken van geweld en het bedreigen van mensenlevens voor politieke redenen, dan is Peter Dutton een terrorist", zei het groene parlementslid Adam Bandt.

EPA Een foto van 31 oktober 2017. 600 mensen blijven achter in het vluchtelingenkamp op Manus uit schrik voor de reactie van de lokale bevolking.

Reactie Dutton

Dutton trekt zich van de kritiek niet al te veel aan. "Ik denk dat dit meer zegt over Bandt en de Groenen dan over mij. De Australische regering heeft een einde gebracht aan de verdrinkingen op zee. We hebben elk kind uit de kampen gekregen", verklaarde hij aan ABC. "Toen Bandt in de regering zat samen met voormalig premier Julia Gillard zijn er 1.200 mensen gestorven op zee."



Vandaag zal huidig premier Malcolm Turnbull de zaak bespreken met de nieuwe Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, die heeft aangeboden 150 vluchtelingen op te vangen.

AFP "Met 'sluit de kampen' bedoelden we niet 'laat de mensen verkommeren'. Breng hen naar hier!"