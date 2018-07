Parlementslid Honduras aangeklaagd voor drugssmokkel in New York IB

18 juli 2018

02u19

Bron: Belga 0 In New York is een parlementslid van Honduras aangeklaagd voor het smokkelen van cocaïne in de Verenigde Staten. Dat heeft de procureur van Manhattan, Geoffrey Berman, bekendgemaakt. Het gaat al om het tweede Hondurese parlementslid tegen wie dit jaar een aanklacht wegens drugssmokkel wordt ingebracht.

De 57-jarige Midence Oqueli Martinez Turcios van de Hondurese Liberale Partij, die momenteel nog steeds in zijn thuisland verblijft, wordt verdacht van lidmaatschap van de drugsbende Cachiros. Hij zou van het kartel meer dan 1 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aanvaard. In ruil begeleidde hij volgens de Amerikanen onder meer persoonlijk drugstransporten en zorgde hij voor wapentrainingen voor leden van de Cachiros.

Het is al de tweede keer dit jaar dat in de VS aanklachten wegens drugssmokkel worden geformuleerd tegen een Hondurees parlementslid. In januari was dat al het geval voor Fredy Renan Najera Montoya, die eveneens zetelt voor de Liberale Partij.

Gisteren werden naast Martinez Turcios ook nog drie broers uit Honduras aangeklaagd, onder wie ook Arnaldo Urbina Soto, de voormalige burgemeester van de stad Yoro. Alle vier riskeren ze levenslang.

#Internacionales. Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa a diputado de #Honduras Midence Oquelí Martínez Turcios de conspirar para ingresar cocaína al país norteamericano y de delitos relacionados a armas de fuego.



Vía. @_RoxanaRuiz pic.twitter.com/cfIB6YkpWl Telenoticias21 GMV(@ TN21sv) link