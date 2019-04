Parlementsleden raken het opnieuw niet eens over alternatieve brexit-routes Verhofstadt: “Harde brexit wordt nu bijna onvermijdelijk” ttr ib

02 april 2019

00u52

Bron: anp, belga 2 buitenland Het Britse Lagerhuis is het gisterenavond opnieuw niet eens geworden over een alternatief voor de brexit-aanpak van premier Theresa May. De vier voorstellen waarover werd gestemd, zijn allemaal verworpen. Een brexit zonder akkoord met de Europese Unie “wordt nu bijna onvermijdelijk", zegt Guy Verhofstadt, de brexit-onderhandelaar voor het Europees parlement.

Het Britse Lagerhuis kon het gisterenavond weer niet eens worden over een alternatieve route naar de brexit. Geen van de vier voorstellen waarover werd gestemd - een douane-unie, een douane-unie gekoppeld aan een nauwe aansluiting bij de Europese Economische Ruimte, een tweede referendum over eender welk akkoord dat in het parlement wordt goedgekeurd en een verwerping van het no-dealscenario - kon een meerderheid van de parlementsleden overtuigen. Vorige week stemde het parlement ook al acht alternatieven weg.

“Vijf voor twaalf”

Volgens Guy Verhofstadt, de brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement, is het vijf voor twaalf. “Het Lagerhuis heeft opnieuw tegen alle opties gestemd. Een harde brexit wordt nu bijna onvermijdbaar”, reageert hij op Twitter. “Woensdag heeft het Verenigd Koninkrijk nog een laatste kans om de impasse te doorbreken, of de afgrond dreigt.”

Zoals de zaken er nu voorstaan, dondert het Verenigd Koninkrijk op 12 april uit de Europese Unie zonder akkoord. Maar premier Theresa May legt haar plan deze week waarschijnlijk nog eens voor in het parlement. De regering beslist morgen over de volgende stappen.

De brexitdeal van de Conservatieve premier May is al meerdere malen door Lagerhuis weggestemd. Maar ook de eerste ronde van stemmingen die voortvloeiden uit dit parlementair initiatief leverden geen meerderheid op voor een van de acht aangedragen opties.

Parlementsvoorzitter John Bercow heeft het aantal opties gisteren tot vier teruggebracht, waarvan er volgens waarnemers twee een kansje maakten op een meerderheid. Het waren allebei voorstellen tot een veel 'softere brexit' dan die May in haar overeenkomst met Brussel had voorgelegd. Het ging om een voorstel tot een douane-unie die het land wat handelspolitiek betreft feitelijk bij de EU houdt, en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie 'Common Market 2.0').

Tussen 21 uur en 21.30 uur stemden de parlementsleden over de verschillende voorstellen.

Extra Europese top

EU-president Donald Tusk kondigde eerder aan dat er op 10 april een extra Europese top komt. Tegen dan moet het Britse parlement weten wat het wil: een ander soort akkoord met Europa, of een snelle scheiding zonder akkoord maar met harde grenzen.

Premier May zou van plan zijn haar akkoord deze week nog maar eens voor te leggen in het parlement. Zoals de kaarten nu liggen, stappen de Britten op 12 april uit de Europese Unie zonder deal.

Brief

De stemming van gisterenavond eiste alvast één slachtoffer binnen de regeringspartij. Parlementslid Nick Boles, die ‘Norway plus’ op tafel had gelegd, stapte uit de Conservatieve fractie. “Ik heb geprobeerd een compromis te vinden voor de brexit, maar ik heb gefaald, in de eerste plaats omdat mijn partij weigert compromissen te sluiten. Ik kan daarom niet langer zetelen voor deze partij”, zei hij. Boles zetelt nu als onafhankelijke.

Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen. Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen de Britse krant ‘The Guardian’ dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Labour

Oppositiepartij Labour steunde gisterenavond niet alleen ‘Common Market 2.0' (motie D) maar ook twee andere alternatieve brexitopties, die ter stemming worden gebracht in het Lagerhuis. De uitslag is niet bindend maar bedoeld om de richting aan te geven hoe de impasse over het vertrek uit de EU te doorbreken.

“Labour wil ook in de douane-unie (motie C) blijven en een referendum (motie E) houden over welke brexitdeal dan ook”. Dat heeft woordvoerder Keir Starmer gezegd. De ‘Gemeenschappelijke Markt 2.0', ook wel de Noorwegen Plus-variant genoemd, regelt vrije toegang tot de EU-markt via de Europese Vrijhandelsorganisatie. Daarvoor moeten wel omvangrijke douane-afspraken worden gemaakt.

Of een van de voorstellen een meerderheid kan halen, blijft de vraag. De Noord-Ierse unionisten van DUP, de partij die de regering-May gedoogsteun geeft, liet bij monde van afgevaardigde Sammy Wilson weten geen van de opties te zien zitten.

Betogers

Het begin van de zitting werd overigens nog verstoord door schaars geklede klimaatbetogers, die door de politie zijn verwijderd maar niet werden aangehouden. Politica Andrea Jenkyns, een aanhanger van de brexit, reageerde: “En maar beweren dat brexiteers extremisten zijn. Ik trek mijn kleren niet uit, zelfs niet voor de brexit.”

