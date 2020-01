Parlement Venezuela roept oppositieleider Guaidó alsnog uit tot voorzitter na sabotagepoging Maduro Redactie

08 januari 2020

10u44

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft zich gisteren opnieuw tot interim-president laten uitroepen door het parlement. Eerder hadden aanhangers van de links-populistische president Maduro geprobeerd de macht over te nemen in het parlement door een afvallig lid van de oppositie tot parlementsvoorzitter te bombarderen.

Guaidó werd zondag met geweld uit het parlementsgebouw geweerd. Daar hoopte de oppositie, die in het parlement de meerderheid heeft, hem opnieuw te installeren als parlementsvoorzitter. Maar in plaats daarvan wezen de aanhangers van Maduro Luis Eduardo Parra, een voormalige tegenstander van de president die is beschuldigd van corruptie, aan als parlementsvoorzitter. De oppositie wees erop dat er niet voldoende parlementsleden aanwezig waren en klaagde over een coup.

De episode was een nieuwe tegenslag voor de 36-jarige Guaidó, die vorig jaar een vergeefse poging deed president Maduro ten val te brengen. Maar gisteren bestormden zijn aanhangers het parlementsgebouw en wisten zij Guaidó naar binnen te loodsen, waar hij al snel werd beëdigd als interim-president. Guaidó beschouwt zich als het rechtmatige staatshoofd wegens de grootscheepse fraude waarmee de herverkiezing van Maduro in 2018 gepaard ging.

Wanbeleid

Guaidó genoot de steun van ruim vijftig landen toen hij vorig jaar een poging deed Maduro via een volksopstand uit het presidentiële verblijf te verjagen. Maduro heeft het bij een groot deel van de bevolking verbruid als gevolg van zijn wanbeleid, waarmee hij het land in de armoede heeft gestort. Miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht uit wanhoop over het gebrek aan voedsel, medicijnen en andere levensbehoeften.

Maar Guaidó’s poging de macht over te nemen mislukte doordat het leger Maduro bleef steunen. De steun voor hem onder de bevolking is sindsdien danig geslonken, maar zijn aanhangers hopen dat de mislukte poging van Maduro het parlement onder zijn controle te brengen de protestbeweging een nieuwe impuls zal geven. “De strijd gaat nu verder”, zei Guaidó’s vrouw Fabiana Rosales in een tweet. “Samen met alle Venezolanen gaan we ons land redden van de dictatuur.”