Parlement van Polen keurt strengere abortuswet goed ttr

16 april 2020

16u14

Bron: belga 2 Het Poolse parlement heeft in eerste lezing een verscherping van de al strenge abortuswet goedgekeurd. De volksvertegenwoordigers van de nationaalconservatieve regeringspartij PiS, de rechtse Konfederacja en delen van de conservatieve Boerenpartij stemden voor een voorstel dat een pro-lifeorganisatie in het parlement had ingediend. De wetswijziging wil het recht op abortus schrappen als het kind misvormd of ongeneeslijk ziek is.

Polen heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Een zwangerschap afbreken mag enkel als het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar is, als ze het resultaat van een verkrachting is of als het ongeboren kind zwaar misvormd is. Begin deze week protesteerden veel vrouwen over het hele land tegen de verstrenging. Het wetsontwerp zal nu in commissies behandeld worden voordat het in tweede lezing in het parlement komt.

Het parlement in Warschau keurde donderdag in eerste lezing ook een omstreden wetsontwerp van het burgerinitiatief Stop Pedofilie goed. Die aanvullende wet bepaalt dat wie als opvoeder, verzorger of leerkracht "geslachtsverkeer of andere seksuele handelingen door minderjarigen propageert of looft", rekening moet houden met een gevangenisstraf van drie jaar.

De oppositie vreest dat de wet zo geïnterpreteerd kan worden dat seksuele voorlichting strafbaar wordt. "Wat in andere landen deel uitmaakt van het leerplan, zal hier strafbaar worden", zei Paulina Matysiak van de linkse alliantie Lewica woensdag in het parlement over het wetsontwerp, dat ook nog naar de commissies moet voordat het opnieuw aan het parlement wordt voorgelegd.