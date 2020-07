Parlement van Libië vraagt aan het Egyptische leger om tussenbeide te komen KVE

14 juli 2020

14u06

Bron: Belga 0 Het parlement van Libië heeft een oproep gedaan aan het Egyptische leger om in te grijpen om "de veiligheid van beide landen te beschermen" in het licht van de Turkse steun aan de rivaliserende regering van Nationaal akkoord (GNA).

Het parlement in de oostelijke stad Tobroek steunt de militaire commandant Khalifa Haftar, die sinds april 2019 een offensief voert om de hoofdstad Tripoli te veroveren. Haftar wordt gesteund door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland, terwijl de GNA de steun heeft van Turkije en Qatar.

In een verklaring maandag riep het Tobroek-parlement op om de Libische en Egyptische krachten te bundelen om de "binnenvallende bezetter" te verslaan, een verwijzing naar Turkije. Vorige maand had de Egyptische president Abdel-Fattah al-Sissi gezegd dat een rechtstreekse tussenkomst van Egypte in het naburige Libië legitiem was in licht van de rol van Turkije in het Noord-Afrikaanse land. Al-Sissi waarschuwde dat de strategische stad Sirte in Libië een rode lijn is die niet mag worden overschreden door GNA-strijders.

Het is roerig in het olierijke Libië sinds een opstand in 2011 die de dictator Muammar Khaddafi ten val bracht.