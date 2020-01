Parlement Irak stemt in met resolutie over uitzetten buitenlandse troepen: “Het is tijd dat de Amerikanen vertrekken” ADN LH

05 januari 2020

16u00

Bron: ANP, Reuters 6 UPDATE Het Iraakse parlement heeft vandaag tijdens een buitengewone zitting ingestemd met een resolutie die vraagt om alle buitenlandse troepen uit Irak te verwijderen. In de tekst wordt ook gesteld dat de Iraakse regering haar vraag om hulp aan de door de VS geleide internationale coalitie tegen de jihadistische terreurgroep IS weer moet intrekken.

De zitting komt twee dagen na de Amerikaanse drone-aanval op een konvooi in Bagdad waarbij onder anderen de Iraanse militaire commandant Qassem Soleimani en de Iraakse legeroverste Abu Mahdi al-Muhandis werden gedood. De aanval leidde tot woedende reacties in Irak en Iran.

“De regering verbindt zich ertoe haar verzoek om bijstand van de internationale coalitie die Islamitische Staat bestrijdt, in te trekken vanwege het einde van militaire operaties in Irak en het bereiken van de overwinning”, aldus de tekst. “De Iraakse regering moet nu de aanwezigheid van buitenlandse troepen op Iraakse bodem beëindigen en hen verbieden het land, luchtruim of water om welke reden dan ook te gebruiken.

Het is tijd dat de Amerikaanse troepen vertrekken Iraaks premier Adel Abdul Mahdi

Resoluties van het Iraakse parlement zijn niet bindend, maar de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi had eerder al het parlement opgeroepen om de aanwezigheid van buitenlandse troepen te beëindigen. “Het is tijd dat de Amerikaanse troepen vertrekken”, aldus Mahdi in een verklaring.

"Er is niet langer noodzaak voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Irak sinds de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is verslagen”, klonk het eerder bij Ammar al-Shibli, een Sjiitisch lid van de parlementaire commissie voor juridische zaken. “We hebben onze eigen strijdkrachten die in staat zijn om het land te beschermen.”



Ondanks tientallen jaren van vijandschap tussen Iran en de Verenigde Staten vochten de door Iran gesteunde milities en de Amerikaanse troepen zij aan zij tijdens de oorlog van Irak in 2014-2017 tegen IS. Op dit moment verblijven nog ongeveer 5.000 Amerikaanse troepen in Irak, de meesten van hen in een adviserende rol.

Ondertussen schort de internationale coalitie die onder leiding van de VS strijd voert tegen IS, haar operaties in Irak op. De coalitie moet zich “nu volledig wijden aan het beschermen van de Iraakse bases die haar troepen herbergen”, zo wordt meegedeeld. Door de beslissing wordt de training van troepen in Irak en de strijd tegen IS tijdelijk stopgezet.

Ambassadeur ontboden

De Amerikaanse ambassadeur in Irak, Matthew Tueller, is vandaag ontboden op het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is misnoegd dat de Verenigde Staten “de soevereiniteit van Irak” hebben geschonden” door de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een droneaanval te doden nabij Bagdad.



Voorts zijn de “illegitieme militaire operaties uitgevoerd door de Verenigde Staten” volgens het Iraakse buitenlandministerie “verwerpelijke aanvallen die kunnen leiden tot een escalatie van de spanningen in de regio”.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vandaag ook bekend dat het ook een klacht heeft ingediend bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat deed het wegens “de Amerikaanse aanvallen op Iraakse basissen” en “de moord van militaire commandanten van Irak en bevriende landen”.

