Parlement in Jemen komt voor het eerst in vier jaar samen bvb

13 april 2019

17u44

Bron: Belga 0 Een deel van het parlement in Jemen is vandaag samengekomen, voor de eerste keer sinds het uitbreken van de burgeroorlog vier jaar geleden. De internationaal erkende president Abed Rabbo Mansur Hadi riep de Houthi-rebellen op om de wapens neer te leggen.

"Is het geen tijd om de wapens neer te leggen en met vrede te beginnen?", zei Hadi op de parlementaire zitting in de stad Seiyun, in het oosten van Jemen.

De president leefde de voorbije jaren in ballingschap in Saoedi-Arabië, nadat de Houthi-rebellen met steun van Iran de hoofdstad Sanaa en grote delen van het noorden van het land onder controle kregen. De troepen van de regering-Hadi krijgen op hun beurt militaire steun van een Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Maar die coalitie krijgt steeds meer kritiek, onder meer door de vele burgerslachtoffers bij hun luchtaanvallen.



Bij de eerste parlementszitting in vier jaar namen zo'n 140 van de originele 310 volksvertegenwoordigers deel. Hun verkiezing dateert al van 2009, sindsdien werden geen nieuwe verkiezingen meer gehouden. De Houthi-rebellen zijn intussen wel bezig om hun eigen vertegenwoordigers aan te stellen.

De Verenigde Naties bestempelen de situatie in het land als "één van de ergste humanitaire catastrofes van het moment".