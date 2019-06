Parlement buitenspel zetten om brexit zonder akkoord door te duwen? Geen sprake van, zegt voorzitter TT

06 juni 2019

21u19

Bron: The Guardian 1 De voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, noemt het “vanzelfsprekend” dat een nieuwe premier het parlement niet zal kunnen opschorten om het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie te halen. “Dat staat zo als een paal boven water dat het eigenlijk niet gezegd hoeft te worden, maar blijkbaar moet ik dat toch nog eens herhalen”, aldus Bercow in een reactie op kandidaat-premier Dominic Raab. Die had die piste gisteren gesuggereerd.

Raab wilde gisteren op een campagnebijeenkomst niet uitsluiten dat hij het parlement zou laten opschorten om een ‘no deal-brexit' mogelijk te maken. Als het parlement niet in zitting is, zou het de brexit ook niet kunnen tegenhouden, is de redenering.

Maar “dat gaat gewoon niet gebeuren”, maakt Bercow zich sterk. Ook enkele van Raabs concurrenten om premier Theresa May op te volgen, wezen de optie meteen van de hand en noemde die “ondemocratisch” en “ongrondwettelijk”. Het is uiteindelijk de koningin die formeel de beslissing moet nemen de parlementaire zittijd te beëindigen, en de meeste Britse politici ijveren ervoor het staatshoofd uit de hele brexitsaga te houden.

De Britse Conservatieven beginnen volgende week aan de eerste ronde van hun nieuwe voorzittersverkiezingen in opvolging van Theresa May. Midden juli moet duidelijk zijn wie de nieuwe leider van het Verenigd Koninkrijk wordt.