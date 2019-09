Parket vraagt verwijzing Franse ex-premier Balladur naar rechtbank jv

20 september 2019

Het parket-generaal in Frankrijk heeft in juli in de zaak-Karachi de verwijzing van ex-premier Edouard Balladur en zijn ex-minister François Léotard naar het Hof van Justitie van de Republiek gevorderd, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. De bron bevestigde daarmee een bericht van het Franse weekblad l'Express.

De onderzoekscommissie van het hof (Cour de justice de la République) moet nu beslissen of de twee mannen al dan niet berecht zullen worden voor hun verantwoordelijkheid in de mogelijke geheime financiering van de presidentscampagne van Balladur in 1995.