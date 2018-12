Parket vraagt aanhouding van 15 verdachten voor moord op Scandinavische toeristen in Marokko kg

30 december 2018

20u09

Bron: Belga 1 In Marokko vraagt het openbaar ministerie de onderzoeksrechter om vijftien mensen aan te houden in verband met de moord op twee Scandinavische toeristen in het zuiden van Marokko. Dat heeft de procureur-generaal van Rabat aangekondigd. Zeven andere verdachten zouden de komende dagen nog voor de onderzoeksrechter gebracht worden.

De Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) werden in de nacht van 16 op 17 december vermoord in het zuiden van het land. Hun lichamen werden aangetroffen op een afgelegen plek in de Hoge Atlas, die geliefd is bij wandelaars. De twee werden neergestoken, hun keel werd overgesneden en ze werden onthoofd. In een video die na de moord verspreid werd op de sociale media, waren vier mannen te zien die trouw zwoeren aan Abu Bakr al-Baghdadi, leider van IS.

Geïnspireerd door IS

Het parket wil nu vijftien verdachten vervolgen voor moord, het vormen van een terroristische organisatie en het verheerlijken van terrorisme. In het onderzoek werden tot nu toe meer dan twintig mensen opgepakt. Zaterdag nog werd een verdachte in Marrakesh gearresteerd omdat hij banden zou hebben met andere verdachten.



De vier hoofdverdachten hadden zich laten inspireren door IS, maar zouden geen contact hebben gehad met IS-leiders in Syrië of Irak. De vermeende leider van de bende, een 25-jarige man, zou al eens veroordeeld geweest zijn omdat hij naar de door IS gecontroleerde gebieden in Syrië of Irak wou reizen.