Parket vordert vier jaar cel tegen Berlusconi wegens beïnvloeden van getuigen TT

13 februari 2020

20u01

Bron: Belga 0 In Italië heeft het openbaar ministerie in Siena vier jaar en twee maanden cel gevorderd tegen Silvio Berlusconi. De oud-premier wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen in het 'Rubygate'-schandaal in Siena, Milaan, Rome en Turijn, zo meldden lokale media.

Het gaat om een zaak die de Italiaanse media 'Ruby-ter' gedoopt hebben, in de nasleep van de affaire 'Rubygate'. In die affaire werd Berlusconi in juni 2013 in eerste aanleg veroordeeld tot zeven jaar cel voor prostitutie van minderjarigen en machtsmisbruik. Het Hof van Cassatie sprak hem in 2015 echter vrij.

'Ruby-ter' volgt op 'Ruby-bis'. Die zaak draait rond twee vertrouwelingen van Berlusconi die jonge prostituees zouden hebben aangebracht voor diens bunga-bungafeestje. Het duo kreeg in beroep celstraffen van 4 jaar en 7 maanden, en 2 jaar en 10 maanden opgelegd.