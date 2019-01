Parket spreekt versie partij tegen: AfD-politicus niet met houten balk geslagen en geschopt TT

09 januari 2019

17u49

Bron: ARD 0 Het parket in de Duitse deelstaat Bremen heeft videobeelden van de aanval op de rechtse AfD-politicus Frank Magnitz geanalyseerd en zegt dat de man niet “halfdood” is geslagen zoals de partij beweert. Magnitz kreeg volgens de beelden een duw en maakte daarbij een lelijke val. Zijn hoofdwonde liep hij enkel door die val op. De daders liepen na de duw weg.

Volgens de rechtspopulistische partij werd Magnitz maandagavond na een nieuwjaarsreceptie het slachtoffer van een moordaanslag. Magnitz zou door drie onbekenden langs achteren zijn aangevallen, op de grond zijn geduwd, en daarna schoppen en slagen met een houten balk hebben gekregen toen hij al op de grond lag. Magnitz zou bewusteloos zijn getrapt, zijn aanvallers zouden pas zijn gaan lopen toen twee voorbijgangers tussenbeide kwamen. De politicus werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Twee partijgenoten bezochten hem nog diezelfde avond en deelden een foto van Magnitz' bebloede gezicht.

Maar die versie klopt niet, zegt het parket nu na analyse van de beelden van de aanval. Magnitz werd wel door drie personen langs achteren benaderd en kreeg van een van hen een duw in zijn rug. De politicus viel daarbij meteen met zijn hoofd op de grond, waarna de drie personen het meteen op een lopen zetten. “Op het videomateriaal dat we tot nu toe ter beschikking hebben, is er geen slagvoorwerp te zien. Wij gaan ervan uit dat alle verwondingen enkel aan de val te wijten zijn”, zegt het parket in een mededeling.

Over het motief van de aanval is voorlopig geen duidelijkheid. De politie gaat van een politiek motief uit, maar Magnitz zelf sluit een foutgelopen roofoverval niet uit. Ook volgens AfD-kopstukken gaat het om een politieke misdaad en is die het gevolg van het marginaliseren van de partij door de traditionele Duitse partijen. Dat leidt er volgens AfD-leiders toe dat linksen het aanvaardbaar vinden dat AfD-aanhangers fysiek worden aangevallen.

Geen van de drie verdachten kon tot nog toe geïdentificeerd worden. De 66-jarige politicus verliet ondertussen zelf het ziekenhuis. Verschillende Duitse politici keurden de aanval af.