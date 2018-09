Parket opent officieel onderzoek tegen wegbeheerder na brugramp Genua TTR

06 september 2018

16u27

Het Italiaanse parket heeft een officieel onderzoek geopend tegen Autostrade, de wegbeheerder die de ingestorte brug in Genua exploiteerde. Er loopt ook onderzoek tegen twintig mensen. Dat heeft procureur Francesco Cozzi vandaag meegedeeld. De instorting van de brug eiste 43 mensenlevens.

Het parket in Genua onderzoekt onder meer of er sprake is van doodslag door nalatigheid en inbreuken op de verkeersveiligheidsregels, zo verduidelijkte Cozzi op een persbriefing.



Autostrada per l'Italia is een filiaal van de Italiaanse groep Atlantia, die wordt gecontroleerd door de familie Benetton. Het aandeel verloor sinds het drama meer dan 30 procent van zijn waarde op de beurs van Milaan.

Verantwoordelijkheid

De familie Benetton heeft voor het eerst sinds de tragedie gereageerd. "Wanneer de feiten volledig zijn onderzocht en blijkt dat er fouten zijn gemaakt, dan worden de juiste beslissingen genomen", zei Gilberto Benetton aan de krant "Corriere della Sera".



Eerder had de Italiaanse regering al de verantwoordelijkheid voor de instorting van de brug in de havenstad bij Autostrada gelegd. Ze beloofde de concessie in te trekken en sloot een nationalisering niet uit.

Op 14 augustus stortte het Morandi-viaduct over een lengte van 100 meter in. Bij het drama kwamen 43 mensen om. Het is nog onduidelijk of voorafgaande waarschuwingen over de bedenkelijke staat van de brug niet ernstig werden genomen en of er uitstel was van onderhoudswerken.