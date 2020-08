Parket in Wit-Rusland opent strafrechtelijk onderzoek naar coördinatieraad van oppositie HLA

20 augustus 2020

16u57

Bron: Belga 0 De autoriteiten in Wit-Rusland openen een strafrechtelijk onderzoek naar de onlangs opgerichte oppositieraad. Die raad moet volgens tegenstanders van president Loekasjenko bedoeld zijn om het land uit de crisis te leiden. Justitie ziet de zogenoemde coördinatieraad als een gevaar voor de nationale veiligheid, bericht persbureau RIA.

De raad kwam deze week voor het eerst bijeen en riep toen op tot nieuwe verkiezingen en een dialoog met de autoriteiten. Loekasjenko lijkt daar echter niet voor open te staan. Hij omschreef de oprichting van de coördinatieraad als een poging om de macht te grijpen, en brengt ze volgens hem de nationale veiligheid in gevaar. Op dergelijke beschuldigingen staat in Wit-Rusland een celstraf tot vijf jaar. Machthebber Aleksandr Loekasjenko verklaarde de coördinatieraad al illegaal en kondigde aan dat hij ze zou ontbinden.

De oppositie, met presidentskandidate Svetlana Tichanovskaja als boegbeeld, verenigde zich na de recente, omstreden verkiezingen in de raad. Op die manier willen ze naar eigen een vreedzame machtsoverdracht organiseren. Onder de leden zijn Nobelprijswinnares Literatuur Svetlana Aleksijevitsj en het hoofd van mensenrechtencentrum Wesna, Ales Bialiatski.



Wit-Russische burgers demonstreren al anderhalve week op grote schaal tegen Loekasjenko, die al een kwarteeuw aan de macht is. Ze denken dat op grote schaal is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen van deze maand. Ook EU-landen erkennen de verkiezingsuitslag niet.



