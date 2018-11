Parket-generaal gaat in beroep tegen straf voor moeder die baby 2 jaar lang in koffer verborg TTR

22 november 2018

17u01

Bron: Belga 2 Het Franse parket-generaal tekende beroep aan tegen de uitspraak in het proces rond de zogenaamde "kofferbaby". Dat maakte de procureur van de stad Tulle vandaag bekend. De rechter veroordeelde de moeder, Rosa Maria Da Cruz, vorige week tot vijf jaar cel - waarvan drie jaar voorwaardelijk - omdat ze haar baby twee jaar lang in de koffer van haar wagen verborg.

De advocaat-generaal eiste tijdens het proces een celstraf van acht jaar tegen de 50-jarige moeder van Séréna, zoals het slachtoffer heet. De echtgenoot van de vrouw en hun andere kinderen waren niet op de hoogte van het bestaan van het kind. Uiteindelijk ontdekte een garagist in Terrasson het meisje in oktober 2013.



De zaak kwam voor het hof van assisen, omdat het kind blijvende letsels opliep. Volgens experten lijdt Séréna aan een "functioneel tekort van 80 procent" en "vermoedelijk onomkeerbaar autisme". Er is wellicht een oorzakelijk verband met het isolement waarin het kind opgroeide.



Séréna, die dit weekend 7 jaar wordt, woont momenteel bij een gastgezin.

Interview

De 50-jarige vrouw legde eerder in een interview uit wat ze met haar dochtertje deed na de bevalling. “Iedereen in huis sliep nog”, aldus Da Cruz. “Ik bracht mijn dochtertje ter wereld en knipte de navelstreng door. Ik nam ze even in mijn armen, maar daarna verstopte ik ze. Even later maakte ik mijn kinderen klaar om naar school te brengen. Ik deed alsof er niets gebeurd was. Voor mij was het een kind dat niet geboren had moeten worden.”

“De eerste dag heb ik tegen niemand iets verteld”, zei ze. “De tweede dag ook niet, en de derde ook niet...” En zo ging het voort. “Ik raakte zo verstrikt in mijn eigen netwerk van leugens, en ik kon er met niemand over praten.” Ze gaf haar dochtertje wel eten, en zei dat ze er af en toe ’s nachts tijd mee doorbracht.