Parket eist verzegeling van stembureaus referendum Catalonië ib

03u00

Bron: Belga 0 AP Een studente in de universiteit van Barcelona met achter haar een Catalaanse onafhankelijkheidsvlag. In Catalonië heeft het openbaar ministerie de verzegeling van de stembureaus geëist waar zondag gestemd zou worden voor het referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid. Dat blijkt uit een nota die de procureur van de regio heeft overgemaakt aan de Catalaanse politie. De verzegeling moet voor zaterdag gebeuren.

De maatregel moet niet alleen verhinderen dat mensen hun stem kunnen uitbrengen op de plekken die als stembureau voorzien zijn. Daarnaast moet de politie ook verzekeren dat "elke poging om te stemmen op een andere plaats in hetzelfde gebouw of op de openbare weg, in een straal van 100 meter, wordt vermeden", luidt het. De politie moet ook de verantwoordelijken voor de stembureaus identificeren.

Ongrondwettelijk

De verzegeling van de stemlokalen past binnen een breder plan van het Spaanse gerecht om het referendum van zondag te verhinderen, dat de regering in Madrid als ongrondwettelijk en illegaal beschouwt. Zo haalde de Guarda Civil maandagavond nog de website van de onafhankelijkheidsbeweging ANC (Catalaanse Nationale Assemblee) offline, en wordt het drukken van de stembiljetten belemmerd.







Vreedzaam stemmen

Raul Romeva, binnen de Catalaanse regering verantwoordelijk voor Buitenlandse Betrekkingen, heeft ondanks de tegenwerking "niet de minste twijfel dat het volk massaal zal buitenkomen om vreedzaam te stemmen". "Elke keer ze geprobeerd hebben om ons te belemmeren, hebben we een oplossing gevonden", luidt het voorts. "We kunnen garanderen dat al het benodigde materiaal om te stemmen klaar is."



Ruim 700 van de 948 Catalaanse burgemeesters hebben gezegd deel te zullen nemen aan de stembusgang. Vijf van de tien grootste steden doen echter niet mee.