Parkeren in hartje Amsterdam kost voortaan 7,5 euro ... per uur

15 april 2019

11u54

Sinds zondag is parkeren in de binnenstad van Amsterdam een stuk duurder. In het historische centrum kost een uur op straat de auto stallen 7,50 euro, een verhoging van maar liefst 2,50 per uur. Andere steden verhogen ook de tarieven. "Straks zijn stadscentra alleen nog maar voor de happy few".

Het verhogen van de parkeertarieven is een van de knoppen waar het Amsterdamse stadsbestuur aan draait om de binnenstad autoluw te maken en mensen op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen. Ook worden er duizenden parkeerplaatsen op straat geschrapt.





200 miljoen euro

Amsterdam int jaarlijks 200 miljoen euro aan parkeergelden. Het grootste deel daarvan gaat via het mobiliteitsfonds naar verbetering van het wegennet, maar ook naar de aanleg van speelplekken en groen.



Ook in andere grote Nederlandse steden besloten de nieuwe gemeentebesturen vorig jaar tot forse verhogingen van het parkeertarief. Zo schroefde Den Haag de uurprijs in het centrum op van 3,50 naar 4,50, in Utrecht ging het tarief naar 5,20 euro (was 4,70).



Ondernemersorganisatie MKB Nederland, waarschuwde eerder al dat stadscentra straks alleen nog bereikbaar zijn voor de ‘happy few’ als de prijzen zo blijven stijgen. “Dit soort tarieven als melkkoe gebruiken is een aanfluiting”, zei een woordvoerder.



De steden gebruiken de extra parkeerinkomsten om duurzame milieu- en vervoersplannen te bekostigen, maar auto-belangenvereniging ANWB vraagt zich af of er wel genoeg goede betaalbare alternatieven zijn in de vorm van park & rides, verbindingen met het openbaar vervoer en fietsroutes: “Hoe toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn de grote steden?”