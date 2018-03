Parkeren doe je zo: Volkswagen VS zoekt plaats voor 300.000 teruggekochte dieselauto's TT

29 maart 2018

11u34

Bron: Reuters 2 "Los Angeles is 't stad, en al de rest is parking." Het zou een gezegde kunnen zijn in het zuiden van Californië, als je de laatste luchtbeelden bekijkt. Autobouwer Volkswagen huurt op een vliegveld in Victorville, een klein plaatsje op honderd kilometer van de miljoenenstad, parkeerplaats voor duizenden auto's die het bedrijf heeft moeten terugkopen na het dieselschandaal. In totaal zoekt de autobouwer plaats voor 300.000 auto's op 37 locaties in de VS.

Victorville is wel wat activiteit gewoon op de Southern California Logistics Airport. Al jarenlang is het in het stadje in de Californische woestijn een komen en gaan van grote lijnvliegtuigen, die er tijdelijk worden gestockeerd vooraleer ze worden onderhouden, uit elkaar gehaald of uitgevoerd naar het buitenland. Maar sinds enkele maanden krijgen de vliegtuigen gezelschap van auto's. Veel auto's.

In grote rechthoeken staan ze netjes rij aan rij geparkeerd. Duizenden Volkswagens, en allemaal hebben ze één ding gemeen: ze rijden op diesel, en Volkswagen heeft ze moeten terugkopen na het uitstootschandaal van 2016. De operatie, waarbij in heel de VS 350.000 Volkswagens zijn teruggenomen, kostte het bedrijf al meer dan 7,4 miljard dollar (6 miljard euro), blijkt uit recente rechtbankdocumenten.

Voetbalstadion

Wat Volkswagen met al die auto's aan moet, is nu de grote vraag. 13.000 zijn er al opnieuw verkocht, 28.000 vernietigd. Van andere worden de onderdelen gebruikt, nog andere worden naar het buitenland verscheept, en de rest blijft voorlopig stilstaan. Al maandenlang is de autobouwer daarom op zoek naar opslagcapaciteit.

In totaal zijn al 37 locaties over heel het land geselecteerd, waar het bedrijf plaats huurt om de auto's op te slaan. In Detroit gaat het bijvoorbeeld om een vervallen football-stadion, in Minnesota om een verlaten papierfabriek en in Californië dus om een vliegveld in de woestijn.

"Regelmatig onderhouden"

Volkswagen zegt in een mededeling dat de auto's "worden opgeslagen op interimbasis en regelmatig worden onderhouden om te verzekeren dat ze op lange termijn hun inzetbaarheid en kwaliteit behouden, zodat ze terug in de handel gebracht of geëxporteerd kunnen worden". Het bedrijf is bereid tot 500.000 dieselauto's terug te kopen, waarbij eigenaars naast de aankoopprijs ook een vergoeding van 10.000 dollar krijgen.

De terugkoopoperatie loopt tot nog eind volgend jaar. Volkswagen is door de rechtbank verplicht tegen juni 2019 85 procent van de betrokken dieselauto's terug te kopen of te herstellen. In februari zat het bedrijf volgens een eigen berekening aan 83 procent.