Parkeerplaats in Hongkong duurder dan Porsche 911 Cabrio KVE

11 mei 2018

20u14

Bron: Belga 0 Wie op zoek is naar een interessante investering (en wat geld opzij heeft staan), moet misschien eens een parkeerplaats in Hongkong overwegen. Door het stijgende autogebruik en de 'boomende' vastgoedprijzen, is de prijs voor een parkeerplaats in Hongkong op enkele jaren tijd verdrievoudigd. Een doorsnee parkeerplaats kost er volgens Reuters 1,4 miljoen Hongkong dollar of 150.000 euro. Dat is evenveel als een goed uitgeruste Porsche 911 Cabrio voor op die parkeerplaats.

De vastgoedprijzen in Hongkong zitten al jaren in de lift. Tussen 2010 en 2017 zijn de huizenprijzen er verdubbeld. Het enige wat nog sneller is gestegen, is de prijs voor parkeerplaatsen. Die zijn in dezelfde periode verdrievoudigd.



Die sterke stijging wordt vooral toegeschreven aan het stijgende autogebruik. Het aantal wagenbezitters in Hongkong is op tien jaar tijd met 45 procent gestegen, terwijl het aantal parkeerplaatsen maar met 9 procent is gestegen.

Door het nijpende tekort aan parkeerplaatsen gaan de prijzen door het dak.

Tegenwoordig moeten mensen er een pak meer geld neerleggen voor een parkeerplaats dan voor de wagen op die plaats. De gemiddelde prijs voor een parkeerplaats is gestegen naar 1,4 miljoen Hongkong dollar of 150.000 euro.



Vorig jaar werd er volgens Reuters zelfs een parkeerplaats verkocht voor 5,18 miljoen Hongkong dollar of ruim 550.000 euro. Dat is ruim dubbel zoveel als de prijs voor gemiddelde woning in België. En daarmee is die parkeerplaats per vierkante meter zelfs duurder dan topappartementen in Tokio, Londen of New York. Er is maar één stad waar de appartementen per vierkante meter nog duurder zijn: Hongkong.