Park waar Thaise voetballertjes werden gered uit grot, is nu toeristische trekpleister ttr

27 november 2018

12u41

Bron: The Guardian 0 Het beruchte park, waar afgelopen zomer twaalf jonge voetballertjes en hun coach 17 dagen vastzaten in de Tham Luang-grot, groeide uit tot een toeristische trekpleister. Sinds de heropening, op 16 november, trok het park volgens het Thaise bureau voor toerisme (TAT) al “duizenden bezoekers”.

De twaalf jeugdvoetballers, tussen de 11 en 17 jaar oud, en hun coach brachten op 23 juni ondanks het regenseizoen een bezoek aan het grottencomplex Tham Luang-Khun Nam Nang Non in het uiterste noorden van Thailand. Ze werden echter verrast door het snel stijgende water, dat de enige weg naar buiten blokkeerde. Pas na 17 dagen konden de laatsten van hen op 10 juli bevrijd worden. Tijdens de reddingsoperatie kwam een 37-jarige duiker om het leven.

Sinds 16 november is het park opnieuw toegankelijk voor bezoekers. Vandaag kuieren toeristen er langs meer dan honderd kraampjes waar ze souvenirs, T-shirts en hapjes kunnen kopen. “Zeventien dagen lang was er enkel angst in dit park, nu is er opnieuw plaats voor vreugde”, zegt Phisek Kemapusit, een medewerker van het Thaise bureau voor toerisme, aan The Guardian. (Lees hieronder verder.)

Museum

Het park, dat aan de voet van een beboste heuvel ligt, oefent een grote aantrekkingskracht uit op toeristen. Er staan lange wachtrijen bij de ingang van het grottencomplex. Verschillende bezoekers poseren bij de Tham Luang-grot voor een foto, anderen leggen bloemen neer om de overleden duiker te herdenken.

“Het voelt speciaal om deze plek te bezoeken”, vertelt John Deeney, een Schot die samen met zijn vouw door Thailand reist. Afdalen in het ondergrondse gangenstelsel is momenteel niet toegestaan voor bezoekers. Het waterpeil staat immers nog te hoog. Drie andere grotten zijn wel toegankelijk voor het publiek.

“We bouwen volop aan een museum dat in teken staat van de reddingsoperatie. Het museum gaat wellicht in januari open. Dan kunnen we het hoogseizoen nog meepikken”, zo zegt Kamolchai Kotcha, baas van het park. (Lees hieronder verder.)

Het Thaise bureau voor toerisme probeerde van het park in het noorden van Thailand eerder al een toeristische attractie te maken, maar dat was geen succes. “Er kwamen nooit veel bezoekers. Nu is het bekend over de hele wereld”, zegt Vipa Romaneechutima, een vrouw die met veel enthousiasme T-shirts verkoopt. “We zijn niet alleen blij dat we meer geld verdienen, maar ook erg trots dat mensen hiernaartoe willen reizen om het prachtige park te zien. Dit is een eer voor ons.”

Lees hier het verslag van de Nederlandse journaliste Eefje Oomen en cameraman Nick Rompelberg die in oktober naar Thailand reisden om het grottencomplex en de Thaise voetballertjes te bezoeken. Ze vielen er van de ene verbazing in de andere. “Een shirtje kost 8 euro, een interview zes maanden cel”, aldus Oomen.