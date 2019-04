Parijzenaars verbouwereerd: "Dit is onze 11 september” Bob van Huet

16 april 2019

06u49

Bron: AD.nl 0 “Dit is onze 11 september. Het symbool van deze stad staat in brand”, zegt een verbijsterde toeschouwer. Duizenden Parijzenaars en toeristen kunnen niet geloven wat ze zien.

Eerst was er zwarte rook tegen een blauwe lucht, later was een gloeiende gloed zichtbaar. En het ging van kwaad tot erger: een van de iconische torens, de noordelijke, stond in brand.



De Notre-Dame-kathedraal, een van de symbolen van de lichtstad, samen met de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe, vatte vuur. Het deed denken aan de Twin Towers in 2001. Vooral het moment dat de torenspits omlaag denderde, deed niet alleen Parijzenaars en de Fransen rillen.

Ongeloof

Kunstliefhebber Stéphane Bern, Frankrijks populaire presentator die de afgelopen jaren de televisiekijkers over zo veel historische gebouwen heeft verteld, huilde toen hij een eerste reactie gaf. “Ja, ik huil. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou meemaken. Het symbool van onze natie staat in brand. Duizend jaar om te bouwen, nu gaat onze nationale schat in rook op. Hier brandt onze geschiedenis.”



Vlak bij de kathedraal, aan de achterzijde, verzamelden bij de Pont Saint-Louis duizenden toeristen en Parijzenaars. Vol ongeloof keken ze zij aan zij hoe een van de bekendste kerken ter wereld in brand stond. De monumentale kathedraal kennen ze allemaal uit films, uit boeken, van de foto’s en ansichten en de selfies van iedereen die ooit in Parijs was. Je was er niet echt als je niet voor het majestueuze gebouw hebt geposeerd.

Blusvliegtuigen

De brandweer stond er gisteravond er vrij hulpeloos bij. Rond drie uur vannacht kwam het bericht dat het vuur onder controle was. Ondanks het instorten van de torenspits en een deel van het dak, wist de brandweer de stenen structuur van de eeuwenoude kathedraal samen met haar belangrijkste relikwieën en kunstschatten te redden.

“Waarom sturen ze geen blusvliegtuigen”, gonsde gisteren door de menigte. Donald Trump zou zoiets hebben geroepen. “Blusvliegtuigen kun je niet zomaar tonnen water laten dumpen boven een stad”, liet een Franse commentator optekenen.



“Het is verbazingwekkend. In 1163 werd de eerste steen gelegd en nooit was er schade”, sprak een historicus op de Franse radio. Terreuraanslagen werden de laatste jaren voorkomen. Nu lijkt een stom ongeluk bij een niet zorgvuldig uitgevoerde restauratie de oorzaak van de ellende. “Op die hoogte, met een beetje wind, staat het zo in lichterlaaie.”

Anne is naar buiten gekomen. Ze woont in een zijstraat schuin tegenover het Ile de la Cité. “Ik ben met mijn man naar buiten gegaan toen we hoorden dat er iets speelde. Langzaam zag ik de vlammen en de rook. Het werd steeds groter. Ik heb het meteen naar mijn familie in Amerika geappt. Ze zijn er doodziek van. Het is alsof een oude dame lijdt, het doet pijn dit te zien. Die kerk is bijna een persoon voor ons.”

Pelgrims

Het is de kathedraal van pelgrims, voor de ingang ligt het fameuze point zero. Het beginpunt van alle wegen in Frankrijk. Het is de kathedraal waar uitvaartdiensten voor staatshoofden werden gehouden als Charles de Gaulle en François Mitterrand. Nog afgezien van alle bisschoppen. Hier huist de ziel van katholiek Frankrijk.



Michel Zink is aangeslagen. “Ik voel een oneindige triestheid”, aldus de beroemde hoogleraar in de mediëvistiek, de wetenschappen die zich bezighouden met de middeleeuwen. “Ik heb jaren met Mauritius van Sully geleefd. Ik heb hem bestudeerd. Van Sully was de bisschop van Parijs en de bouwmeester van de kathedraal. Hij was de eerste die preken in het Frans schreef opdat het volk het begreep. Die kathedraal verenigde het volk. Net zoals de kathedraal nu de wereld verenigt, zal verenigen.”



Terwijl nog niet duidelijk is hoe groot de schade zal zijn is Zink nuchter. “Het monument is deels verbrand. We zullen het restaureren al is de torenspits van de grote 19e eeuwse bouwmeester Eugène Viollet-le-Duc verloren. Maar laten we ons vooral rekenschap geven van het erfgoed dat we verliezen, ook voor niet-gelovigen. Laat ons begrijpen wie we zijn, laat ons begrijpen wie de anderen zijn. Als we dat beseffen, is niet alles verloren.”