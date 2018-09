Parijzenaar krijgt drie maanden cel omdat hij vrouw op de billen kletste en uitschold kv

25 september 2018

21u08

Bron: Le Figaro, Le Parisien 1 In Parijs is een dertigjarige man voor het eerste veroordeeld wegens “seksistische belediging” sinds begin augustus in Frankrijk een wet werd ingevoerd tegen seksistisch en seksueel geweld. De dertiger had in beschonken toestand een vrouw tijdens een busrit op de billen gekletst en beledigd. Hij krijgt een geldboete en een celstraf van negen maanden, waarvan zes maanden met uitstel.

De feiten speelden zich vorige week donderdag af op een overvolle bus in Parijs. De dronken man stond tegen een 21-jarige vrouw aangedrukt. Plots gaf hij haar een klets op de billen. De vrouw reageerde, maar kreeg vervolgens enkele beledigingen naar het hoofd geslingerd: “Je hebt grote borsten, vuile hoer”, riep hij haar vervolgens toe.

De buschauffeur besloot daarop om het voertuig aan de kant te zetten en de deuren gesloten te houden in afwachting van de politie. De dertiger viel hem echter aan en het kwam tot een vechtpartij. De politie kwam kort nadien toe en kon de man arresteren. Hij werd in voorhechtenis geplaatst tot hij zich vrijdag moest verantwoorden voor de rechtbank van Evry, een gemeente in de buitenwijken van Parijs.

Celstraf

De man kreeg van de rechter negen maanden cel, waarvan zes maanden met uitstel, wegens seksueel geweld en geweld tegenover iemand die een openbaar ambt uitoefent, in dit geval de buschauffeur. De man werd in het verleden al veroordeeld voor andere feiten tot een celstraf van drie maanden met uitstel. Ook die straf zal hij nu moeten uitzitten. Hij verdwijnt dus voor zes maanden in totaal achter de tralies.

Daarnaast kreeg de dertiger ook een boete van 300 euro voor “zware seksistische belediging”, sinds de invoering van de Schiappawet in augustus een strafbaar feit.

Tevreden

“Het hof heeft de aanbevelingen van het parket gevolgd”, klinkt het tevreden op het kabinet van de openbare aanklager.

Op Twitter reageert ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marlène Schiappa, die mee aan de wieg van de wet stond, verheugd op de uitspraak: “Eerste veroordeling voor seksistische belediging! Applaus voor de alertheid van de buschauffeur en de oplegging van de sanctie. Laten we samen een eind maken aan seksistisch en seksueel geweld", schrijft ze.

👩🏽‍✈️1ère condamnation pour outrage sexiste !

🇫🇷 MarleneSchiappa(@ MarleneSchiappa) link