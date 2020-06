Parijse zakendistrict La Défense tijdlang afgezet na oproep over gewapende man ADN

30 juni 2020

13u01

Bron: Belga 4 Het Parijse zakendistrict La Défense en naburige scholen zijn dinsdagochtend een tijdlang afgezet geweest nadat de politie een oproep had gekregen over een gewapende man in de buurt. Dat meldt de politie van Parijs.

Een man had de politie gebeld om te melden dat hij een gewapend individu had gezien rond het winkelcentrum Les Quatre Temps in La Défense.

Grote politieoperatie

Daarop voerden gewapende agenten grote controles uit in het hele gebied. Ook militairen waren aanwezig.



Op Twitter raadde de politie mensen die zich in de buurt bevonden aan om zich niet te verplaatsen en zich te houden aan instructies van de autoriteiten. Het winkelcentrum zelf werd afgezet en de klanten die er waren, werden geëvacueerd. Mensen moesten hun handen omhoog houden bij het verlaten van het gebied en werden gecontroleerd door de veiligheidsdiensten.

Scholen in de wijken Courbevoie, Nanterre en Puteaux werden afgesloten. RATP, het openbaarvervoerbedrijf van Parijs, meldde op Twitter dat het station van La Défense werd geëvacueerd. Ook vele werknemers in het zakendistrict gaven aan dat ze binnen moesten blijven. In de wolkenkrabbers van La Défense werken zo'n 200.000 werknemers.

Geen verdacht persoon gevonden

Intussen zijn de controles afgerond, meldt de politie. Er is uiteindelijk geen verdacht gewapend individu aangetroffen. Het gebied wordt weer vrijgegeven.

De Franse politie is nog steeds in hoge staat van paraatheid. In Frankrijk zijn afgelopen jaren meerdere terroristische aanslagen gepleegd.